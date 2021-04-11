بمتابعة الوزير.. لجنة من قيادات ري المنيا وأسيوط لحل مشكلة المياه بأبو كريم

استجاب الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية لشكوى الكاتب الصحفي مساعد الليثي بخصوص تأخر مياه الري عن قرية أبوكريم بمركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط، وكلف المهندس أبوبكر الروبي مدير إدارة توزيع المياه بالوجه القبلي بمتابعة الأمر.





وتم تشكيل لجنتي متابعة من قيادات ري المنيا وأسيوط لمراجعة المجرى المائي والبوابات المؤدية لترعة القرية، وحضرت اللجان على مدار يومين متتابعين لإزالة العوائق وإصلاح البوابات وتطهير المجرى المائي بداية من ترعة الدلجاوي وحتى نهايات ترعة أبوكريم من خلال إحضار كراكة عائمة لأول مرة لتطهير ترعة الدلجاوي وكراكة عادية لتطهير أمتدادها، وأخرى لتطهير ترعة أبوكريم حتى نهايتها.





ضمت اللجان المهندس فؤاد زكريا مدير عام ري المنيا والمهندس أبوالعيون عرفات مفتش ري الوجه القبلي، ومهندس أسامة محمد زكي مفتش ري قبلي المنيا، والمهندسة أسماء يوسف مدير أعمال التفتيش، والمهندس روماني مجدي مهندس ري شرق ديروط وبمتابعة المهندس أحمد الشريف مدير ري أسيوط، وأكد المهندس فؤاد زكريا مدير عام ري شرق المنيا أن المشكلة تتمثل في وجود بعض العوائق التي يتم إزالتها حاليا إلى جانب وجود عطل ببوابتين على أمتداد ترعة الدلجاوي سيتم إصلاحهما حتى يمكن الفتح والغلق حسب وجبة كل منطقة.





ومن جانبه أكد المهندس أبوبكر الروبي مدير إدارة توزيع المياه بالوجه القبلي، أنه تم إزالة كل أسباب المشكلة موضحا أنه لا توجد أي مشكلة مياه وإنما الأزمة في التوزيعات الداخلية ممثلة في عطل بوابات أو عوائق تم إزالتها بالفعل، مشيرا إلى أن المياه وصلت حاليا لنهايات ترعة أبوكريم ووعد بمتابعة الأمر مع قيادات ري المنيا وأسيوط حتى لا تتكرر هذه المشكلة مرة أخرى.