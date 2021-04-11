الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من الثلاثاء (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث هناك انخفاض أكثر من 10 درجات مقارنة بالأسبوع الماضي.





وحذرت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، من تخفيف الملابس بشكل كبير، وإنما يكون التخفيف بشكل تدريجي، لافتة إلى أن معظم انحاء الجمهورية شهدت أمس نشاط في حركة الرياح، مما أدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.



