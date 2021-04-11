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الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من الثلاثاء (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث هناك انخفاض أكثر من 10 درجات مقارنة بالأسبوع الماضي.

وحذرت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، من تخفيف الملابس بشكل كبير، وإنما يكون التخفيف بشكل تدريجي، لافتة إلى أن معظم انحاء الجمهورية شهدت أمس نشاط في حركة الرياح، مما أدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

ولفتت إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى الغد، حيث سنشعر بالبرودة خاصة في فترات الليل، منوهة بأنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء سنشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، حيث ستسجل درجة الحرارة يوم الثلاثاء 25 درجة.

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