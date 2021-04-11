روسيا: الإصابات الجديدة بكورونا عند مستوى الـ8.7 ألف لليوم الثاني

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، نحو 8.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، 8702 حالة إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 8704 إصابات في اليوم السابق.

وخلال اليوم الأخير، سجلت السلطات الصحية الروسية 337 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، فيما تماثل 7230 مريضا للشفاء.

وأوضحت السلطات الصحية الروسية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة، أصبح أربعة ملايين و641390 إصابة مؤكدة، منها 102986 حالة وفاة و272895 حالة نشطة وأربعة ملايين و265509 حالات شفاء.