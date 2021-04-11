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أسامة نبيه يكشف مفاجأة سارة لنجم الزمالك

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:09 م
اسامة نبيه
اسامة نبيه
محمد زكي
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أثنى أسامة نبيه المدرب العام للزمالك على موقف إمام عاشور من الحضور في مباراة الفريق أمام تونجيت السنغالي في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا لدعم زملائه.

وقال “نبيه” إن عاشور أبدى التزاما كاملا في الفترة الماضية بالقرار الإداري الذي اتخذه الجهاز الفني تجاهه، مؤكدا على أن فرض الانضباط من أهم الأسس التي يضعها الجهاز الفني بشكل عام داخل الفريق.

وأوضح المدرب العام للزمالك أن هناك تقييما لما يقدمه إمام عاشور بالامتثال لقرار الجهاز الفني، وأن الفترة المقبلة ستشهد عودته للفريق في الوقت المناسب.

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