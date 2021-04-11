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أسامة نبيه يكشف مفاجأة سارة لنجم الزمالك
الأحد 11/أبريل/2021 - 12:09 م
محمد زكي
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أثنى أسامة نبيه المدرب العام للزمالك على موقف إمام عاشور من الحضور في مباراة الفريق أمام تونجيت السنغالي في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا لدعم زملائه.
وقال “نبيه” إن عاشور أبدى التزاما كاملا في الفترة الماضية بالقرار الإداري الذي اتخذه الجهاز الفني تجاهه، مؤكدا على أن فرض الانضباط من أهم الأسس التي يضعها الجهاز الفني بشكل عام داخل الفريق.
وأوضح المدرب العام للزمالك أن هناك تقييما لما يقدمه إمام عاشور بالامتثال لقرار الجهاز الفني، وأن الفترة المقبلة ستشهد عودته للفريق في الوقت المناسب.
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