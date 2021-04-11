Advertisements

تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 11-4 -2021

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
Advertisements
استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأحد 11-4 -2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.26 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.26 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.25 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
4.25 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.26 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
4.23 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.
 
 


أخبار تهمك

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 15 ساعة

أسامة نبيه يكشف مفاجأة سارة لنجم الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ حوالي 13 ساعة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 17 ساعة

مدرب الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن "كارتيرون"

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

نجم الأهلي يهرب من جحيم موسيماني ويقرر الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

كواليس إيقاف عمرو أنور

منذ نصف ساعة

أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يعادل إنجازا استمر 43 عاما

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 20 دقيقة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 م

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

11:04 ص

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

09:41 ص

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»