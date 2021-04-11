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وزيرة الصحة تتفقد مستشفى عزل قفط المركزي في قنا

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مستشفى عزل قفط المركزي، في إطار جولتها الميدانية بعدد من محافظات الصعيد لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

ويرافق الوزيرة خلال زيارتها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت خلال جولتها أقسام المستشفى المختلفة للتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية بالمستشفى.

جدير بالذكر أنه زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، محافظة قنا، لتفقد عدد من القطاعات الصحية بالمحافظة، والمستشفيات المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وعدد ن القيادات التنفيذية والأمنية.

واستهلت زايد، زيارتها بمستشفى قفط التعليمي، كما تتفقد مبني العيادات الخارجية بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية والأثاث بتكلفة إجمالية تصل إلى ٥ مليون جنيه وتضم ١٢ عيادة متعددة التخصصات لتقديم خدمات طبية وفقا لمعايير الجودة.

ومن المقرر أن تتفقد زايد، مستشفيات قنا العام، والحميات بقنا، وحميات نجع حمادي، ونجع حمادي العام، وفرشوط، وأبو تشت المركزي، ثم تتوجه إلى محافظة سوهاج، لتفقد عدد من المستشفيات.

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