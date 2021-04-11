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وزيرة الصحة من مستشفى عزل قفط: نسبة الإشغال 60%

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة راجعت نسب إشغال المرضى بالمستشفى، للتأكد من توافر الأسرة الداخلية، وأسرة الرعاية لاستقبال المصابين، مشيرة إلى أن نسب الإشغال بالمستشفى تبلغ 60% بالأسرة الداخلية، و50% من أسرة العناية المركزة.

وأضاف أن الوزيرة راجعت الحد الاستراتيجي للأكسجين الطبي بالمستشفى بـ"تانك الأكسجين"، حيث تبلغ سعته 10 آلاف لتر، ويتم التوريد باستمرار طبقًا للاحتياج بالإضافة إلى توافر 40 أسطوانة أكسجين، كما تابعت توفر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى. 

جدير بالذكر أنه زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، محافظة قنا، لتفقد عدد من القطاعات الصحية بالمحافظة، والمستشفيات المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وعدد ن القيادات التنفيذية والأمنية.

واستهلت زايد، زيارتها بمستشفى قفط التعليمي، كما تتفقد مبني العيادات الخارجية بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية والأثاث بتكلفة إجمالية تصل إلى ٥ مليون جنيه وتضم ١٢ عيادة متعددة التخصصات لتقديم خدمات طبية وفقا لمعايير الجودة.

ومن المقرر أن تتفقد زايد، مستشفيات قنا العام، والحميات بقنا، وحميات نجع حمادي، ونجع حمادي العام، وفرشوط، وأبو تشت المركزي، ثم تتوجه إلى محافظة سوهاج، لتفقد عدد من المستشفيات.

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