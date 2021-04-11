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وزيرة الصحة للأطقم الطبية بالعزل في قنا: أنتم حائط الصد الأول

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة حرصت على التحدث مع الأطقم الطبية وفرق التمريض بالمستشفى، موجهة الشكر لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى، قائلة: "ممتنة لكم.. ومطمئنة على المرضى بوجودكم.. أنتم حائط الصد الأول في مواجهة الجائحة"، ومن جانبهم توجهت الفرق الطبية والتمريض بالشكر للوزيرة لدعمها الدائم لهم وما تبذله من جهود للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر.

ولفت إلى أن الوزيرة أوصت الأطقم الطبية بتقديم الدعم النفسي لمصابي فيروس كورونا لما له من تأثير في تحسين حالتهم الصحية، قائلة لهم: "مطمئنة على صحة المرضى بوجودكم"، كما أوصتهم بالحفاظ على حماية أنفسهم خلال مواجهة هذه الجائحة والالتزام باتباع بروتوكولات مكافحة العدوى.

جدير بالذكر أنه زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، محافظة قنا، لتفقد عدد من القطاعات الصحية بالمحافظة، والمستشفيات المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وعدد ن القيادات التنفيذية والأمنية.

واستهلت زايد، زيارتها بمستشفى قفط التعليمي، كما تتفقد مبني العيادات الخارجية بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية والأثاث بتكلفة إجمالية تصل إلى ٥ مليون جنيه وتضم ١٢ عيادة متعددة التخصصات لتقديم خدمات طبية وفقا لمعايير الجودة.

ومن المقرر أن تتفقد زايد، مستشفيات قنا العام، والحميات بقنا، وحميات نجع حمادي، ونجع حمادي العام، وفرشوط، وأبو تشت المركزي، ثم تتوجه إلى محافظة سوهاج، لتفقد عدد من المستشفيات.

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وزيرة الصحة قنا الفجر

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