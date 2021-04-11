لليوم الثاني.. توقف حركة الصيد في كفر الشيخ بسبب ارتفاع الأمواج

توقفت حركة الصيد بميناء البرلس بكفر الشيخ، اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.





وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء البرلس، باستمرار توقف حركة الصيد، اليوم الاحد، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.





وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.





كما أصدر محافظ كفر الشيخ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.



