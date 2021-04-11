موسيماني يزف بشرى سارة لـ"كهربا"

يدرس الجهاز الفني للأهلي إعادة محمود عبد المنعم"كهربا" جناح الفريق لقائمة مباراة النصر المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في كأس مصر.





يأتي ذلك بسبب إصابة النيجيري جونيور أجايي جناح فريق الكرة الأول والذي يعاني من شد في العضلة الخلفية لحق به خلال مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة.





وكان النادي الأهلي قد أصدر قرارا رسميا بإيقاف كهربا شهرا عن المشاركة في مباريات الفريق الأحمر وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه بسبب تعامله غير اللائق مع بيتسو موسيماني، قبل أن تنتهي العقوبة في 31 مارس الماضي.





ويلتقي الأهلي نظيره النصر، يوم الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.



