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رئيس "النواب" يحيل 6 مشروعات قوانين للجان المختصة.. تعرف عليها

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، عددًا من مشروعات القوانين إلي اللجان المختصة بالبرلمان، لمناقشها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس، وجاءت هذه القوانين كالتالي:

1- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022 إلى لجنة الخطة والموازنة.

2- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021-2022 العام الرابع في خطة التنمية المستدامة إلى لجنة الخطة والموازنة.

3- مشروع قانون بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 55 مشروعا.

4- مشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة للإنتاج الحربي إلى لجنة الخطة والموازنة.

5- مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الكحلاوي وأكثر من 60 نائبا بتعديل قانون تنظيم بيوت الخبرة أمام جهات القضاء إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الخطة والموازنة.

6- مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد بشأن قانون المجلس القومي للسكان إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن وذوي الإعاقة والخطة والموازنة واللجنة التشريعية.

كما أعلن رئيس مجلس النواب، أنه أحال إلى اللجان المعنية رسالة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه المجلس من الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم ومشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وآخرين بشأن تعديل قانون حقوق ذوى الإعاقة.

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