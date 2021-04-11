Advertisements

محافظ القاهرة: توافر سلع رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على توافر كافة السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة للمواطنين بالأسواق من خلال منافذ البيع والمعارض المنتشرة بالعاصمة بما يضمن وصولها للمواطنين بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة. 

وشدد محافظ القاهرة، على مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع وضبط الاسواق، والتأكد من انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب وشهر رمضان الكريم ومتابعة وفرة البوتاجاز والسلع الهامة للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حالة المخالفة.

وطالب محافظ القاهرة مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الاغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء لعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية علي الاسواق والمخابز، والتأكد من جودة السلع حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مشدداً على ضرورة تواصل أعمال المتابعة والرقابة على محال ﺍﻟﺠـﺰﺍﺭﺓ ﻭﺛﻼ‌ﺟﺎﺕ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍلدﻭﺍﺟﻦ ﻭﺍﻷ‌ﺳﻤﺎﻙ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، وكذلك تفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى والاحتكار.

وأكد اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية تموين القاهرة استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية يوميا من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساءً ، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية عشر منتصف الليل لتلقى بلاغات المواطنين على أرقام التليفونات ( 27420019 - 27420025 ـ 27420037 - 27420038 ) إلى جانب إنشاء غرف عمليات فرعية بإدارات التموين بالأحياء، مشيراً إلى أنه سيتم طرح كامل حصة المحافظة من الدقيق البلدي ٨٢ % المخصصة لتشغيل المخابز البلدية البالغ عددها ٢٠٠٦ مخبز بالمحافظة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص وللأغراض الأخرى لتلبية احتياجات المواطنين في شهر رمضان.

وأكد مدير مديرية التموين أن المديرية تقوم على مدار الساعة بمتابعة كافة المنافذ التي تقوم بتوزيع السلع والخضروات بداية من مناسبة الكميات المطروحة والنوعية ومصدرها ومدى الصلاحية ومطابقة المواصفات والالتزام بالبيع بالأسعار المعلن عنها ومراقبة توزيعها للمواطنين.

وأكد مدير المديرية أنه تم طرح كميات كبيرة من الدقيق الفاخر والسكر الحر وسكر الماكينة والسكر البودرة والأرز والمكرونة من خلال منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وشركة الاهرام للمجمعات ، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة لسد احتياجات المواطنين حيث تباع بأسعار مخفضة عن الأسواق كما تم طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية الطازجة بأسعار تقل عن أسعار القطاع الخاص.

وأشار مدير المديرية إلى أنه سيتم الاعتماد على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع لضبط أسعار الخضر والفاكهة خلال الشهر الكريم وإحداث التوازن السعري حيث سيتم عرض الخضر والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق مع عمل عروض علي بعض السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تواجد منافذ البيع المتحركة بالميادين العامة والتي تتبع الشركة القابضة ووزارة الزراعة لبيع اللحوم الطازجة والمجمدة بالإضافة للسلع الغذائية الأخرى كالأسماك إلى جانب الشوادر التابعة للمحافظة في مناطق القاهرة الأربعة.

وأضاف مدير المديرية أنه سيتم زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز خلال شهر رمضان بنسبة ١٥ % مع وجود مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف علي التوزيع وتسليم حصص شباب الخريجين وتكليف مديري الإدارات بتكثيف الحملات علي الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حرصاً علي توفير هذه السلعة الهامة بالسعر الرسمي مع التنسيق مع شركة بوتجاسكو وبتروجاس بطرح أي كميات من أسطوانات البوتاجاز المنزلية من الاحتياطي الاستراتيجي بأي منطقة يحدث بها اختناق في الكميات المسلمة للمستودعات مع وجود مجموعة عمل بمحطة التعبئة لمتابعة الإنتاج والتوزيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ القاهرة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

منذ حوالي 6 ساعات

أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

كواليس إيقاف عمرو أنور

منذ نصف ساعة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 20 دقيقة

مدرب الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن "كارتيرون"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 17 ساعة

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ حوالي 13 ساعة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

أسامة نبيه يكشف مفاجأة سارة لنجم الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يهرب من جحيم موسيماني ويقرر الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

ريال مدريد يعادل إنجازا استمر 43 عاما

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 م

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

11:04 ص

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

09:41 ص

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»