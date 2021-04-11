عاجل.. إطلاق نار داخل أحد الفنادق في منتجع بولاية هاواي الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، عن إطلاق نار داخل أحد الفنادق في منتجع بولاية هاواي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن وقوع حادث إطلاق نار بأحد المتاجر بولاية كولورادو، ما أسفر عن 6 قتلى على الأقل.

وقد أعلنت الشرطة الأمريكية، عن اعتقال منفذ حادث إطلاق النار بأحد المتاجر في ولاية كولورادو.