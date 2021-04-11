Advertisements

عاجل.. إطلاق نار داخل أحد الفنادق في منتجع بولاية هاواي الأمريكية

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:49 م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
Advertisements

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، عن إطلاق نار داخل أحد الفنادق في منتجع بولاية هاواي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن وقوع حادث إطلاق نار بأحد المتاجر بولاية كولورادو، ما أسفر عن 6 قتلى على الأقل.

 

وقد أعلنت الشرطة الأمريكية، عن اعتقال منفذ حادث إطلاق النار بأحد المتاجر في ولاية كولورادو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ولاية هاواي الأمريكية امريكا الشرطة الأمريكية إطلاق نار

أخبار تهمك

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يهرب من جحيم موسيماني ويقرر الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

أسامة نبيه يكشف مفاجأة سارة لنجم الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

كواليس إيقاف عمرو أنور

منذ 36 دقيقة

مدرب الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن "كارتيرون"

منذ أقل من ساعتين

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

ريال مدريد يعادل إنجازا استمر 43 عاما

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 17 ساعة

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

منذ حوالي 6 ساعات

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 15 ساعة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. قتلى وجرحى في حادثة إطلاق النار في جاكسونفيل بفلوريدا

عاجل.. مقتل أحد مطلقي النار في "جاكسونفيل" بفلوريدا

عاجل.. مقتل 7 أشخاص بينهم أطفال في إطلاق نار بولاية نيويورك الأمريكية

عاجل.. إصابة 18 شخصا على الأقل في حادث إطلاق نار في تكساس

وسائل إعلام أمريكية تعلن مقتل مدني وإصابة شرطيين باشتباك في نيويورك

قتلى بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 م

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

11:04 ص

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

09:41 ص

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»