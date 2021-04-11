بداية من غدًا.. عرض مسلسل 'لحم غزال' لغادة عبدالرازق على mbc مصر

تبدأ قناة mbc مصر في عرض أولى حلقات مسلسل 'لحم غزال' للفنانة غادة عبدالرزاق ، وذلك بدءاً من غداً الأثنين في تمام الساعة الثامنة مساء.



وأعلنت القناة عن بدء عرض المسلسل ، حيث نشرت البرومو الرسمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات وكتبت : غداً رمضان 2021.



مسلسل "لحم غزال" من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، يشارك في بطولته غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، عارفة عبد الرسول، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود ووليد فواز.