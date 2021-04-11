Advertisements

بداية من غدًا.. عرض مسلسل 'لحم غزال' لغادة عبدالرازق على mbc مصر

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تبدأ قناة mbc مصر في عرض أولى حلقات مسلسل 'لحم غزال' للفنانة غادة عبدالرزاق ، وذلك بدءاً من غداً الأثنين في تمام الساعة الثامنة مساء.

وأعلنت القناة عن بدء عرض المسلسل ، حيث نشرت البرومو الرسمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات وكتبت : غداً رمضان 2021.

مسلسل "لحم غزال" من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، يشارك في بطولته غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، عارفة عبد الرسول، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود ووليد فواز.

أخبار تهمك

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ حوالي 13 ساعة

أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يعادل إنجازا استمر 43 عاما

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أسامة نبيه يكشف مفاجأة سارة لنجم الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

كواليس إيقاف عمرو أنور

منذ نصف ساعة

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يهرب من جحيم موسيماني ويقرر الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 17 ساعة

مدرب الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن "كارتيرون"

منذ أقل من ساعتين

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 15 ساعة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 20 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 م

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

11:04 ص

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

09:41 ص

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»