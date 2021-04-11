الليلة.. سوزان نجم الدين ضيفة برنامج "يوم ليك" مع سمر يسري

تستضيف الإعلامية سمر يسري الليلة في برنامجها "يوم ليك" المُذاع عبر قناة "الحياة" الفنانة سوزان نجم الدين، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.





ومن المقرر أن تتحدث سوزان نجم الدين خلال ذلك اللقاء علاقتها بالفنان جمال سليمان وعن بداية دخولها المجال الفني، وعن رأيها في الدراما السورية.



وفي سياق آخر، تشارك سوزان نجم الدين حاليًا في فيلم "تماسيح النيل"، وهو بطولة حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، هنادي مهنا، كريم عفيفي، محمد ثروت، ويزو، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.