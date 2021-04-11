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الأرصاد توجه مناشدة للمواطنين بسبب شهر رمضان (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن حالة التقلبات الجوية التي يشهدها حالة الطقس من سمات فصل الربيع، حيث تعرضت البلاد لموجة حارة وارتفعت درجات الحرارة خلال الفترة الماضية، ثم انخفضت درجات الحرارة مرة أخرى.

وأشار "شاهين"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ولطيف على محافظات القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على محافظات، منوها بأن درجة الحرارة ستصل إلى 30 درجة في مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه لا توجد فرص لتكون شبورة مائية خلال الفترة الحالية، والرؤية واضحة على مختلف الطرق، مناشدا المواطنين متابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الطقس خلال شهر رمضان.

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محافظات طقس شهر رمضان حالة الطقس الفجر الأرصاد

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