الأرصاد توجه مناشدة للمواطنين بسبب شهر رمضان (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن حالة التقلبات الجوية التي يشهدها حالة الطقس من سمات فصل الربيع، حيث تعرضت البلاد لموجة حارة وارتفعت درجات الحرارة خلال الفترة الماضية، ثم انخفضت درجات الحرارة مرة أخرى.





وأشار "شاهين"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ولطيف على محافظات القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على محافظات، منوها بأن درجة الحرارة ستصل إلى 30 درجة في مطلع الأسبوع المقبل.



