كواليس إيقاف عمرو أنور

تحدث عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب في الأهلي عن كواليس قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء وتحويله للتحقيق وإيقافه عقب مباراة إنبي في دوري الجمهورية.





وكشف عمرو أنور أنه تلقي اتصالا من خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين في الأهلي يخطره بقرار إيقافه وتحويله إلى التحقيق.





وأكد عمرو أنور أنه بالفعل حدث مشادة بينه وبين أفراد الجهاز المعاون له والحكم ومع بعض الجماهير المتواجدة في الملعب.





ولفت المدير الفني للشباب إلى أن الأزمة مجرد نرفزة ملعب وقت اللقاء بسبب الضغوط والأخطاء التي حدثت من الحكم.





وأفاد عمرو أنور بأنه منتظر تحديد موعد التحقيق لمعرفة ما سيتم توجيه إليه.





وأشار المدير الفني للشباب إلى أنه لا يعلم موقفه من قيادته لمباراة الزمالك المقبلة وسوف يتواصل مع خالد بيبو لمعرفة القرار النهائي.



