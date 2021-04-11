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المخرج عمرو عرفة يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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أعلن المخرج عمرو عرفة عن تحسن الحاله الصحية للفنان خالد النبوي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب عمرو عرفة تغريدة جديدة قال فيها :"لما سمعت صوته مصدقتش لأني عارف أنه في العناية المركزة قالي أنا الحمد لله كويس وأنت أول واحد بكلمه".

وأضاف المخرج عمرو عرفة: "الفرحة مكنتش سايعاني ومتخافش أنا هبقي كويس وهنرجع نصور قولتلوا مش مهم التصوير المهم صحتك .. خايف علي شغله في وسط مرضه.. حبيبي يا خالد".

الجدير بالذكر أن السيدة مني المغربي زوجه الفنان خالد النبوي هي من أعلنت مرض الفنان خالد النبوي ودخوله المستشفي الفتره الاخيره عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"


وفي سياق أخر، شارك الفنان خالد النبوي مؤخرًا في الفيديو الترويجي لحفل موكب المومياوات الملكية والذي قد حقق ردود أفعال مبهرة وقت عرضه .

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