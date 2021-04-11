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محمود الشامي يطمئن جمهور المحلة لمتابعة الحالة الصحية لنجم الغزل

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
أنور أبو الهيثم
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كشف محمود الشامي، نائب مدينة المحلة الحالي في مجلس النواب ورئيس نادي بلدية المحلة وعضو الإتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، أنه يتابع الحالة الصحية لنجم نادي غزل المحلة الأسبق إبراهيم يوسف، الذي يمر بأزمة مرضية في اليمن. 

وتابع الشامي أنه تواصل مع زوج بنت أحد رموز غزل المحلة في عصرها الذهبي، لمتابعة حالته وللتواصل مع المسؤولين في الإتحاد العربي لنقل مدرب نادي الصقر اليمني، لمستشفى مجهزة لمتابعة حالته الصحية والاطمئنان علية.

وحرص الشامي على توجية رسالة اطمئنان لجمهور المحلة، أن هناك إهتمام بالغ الأهمية بحالة رمز رياضي من رموز المحلة.

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