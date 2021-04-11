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خطف التليفونات منهم.. صحفيو قنا ينسحبون من جولة وزيرة الصحة بسبب المتحدث الإعلامي

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
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انسحب صحفيو وإعلاميو قنا من تغطية جولة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على مستشفيات المحافظة، اعتراضا على سوء معاملة مساعد وزيرة الصحة لشئون الإعلام، لقيامه بمنع الوفد الإعلامي والصحفي المدعو من قبل مكتب إعلام محافظ قنا من التصوير وقيامه باختطاف الهواتف المحمولة من عدد من الزملاء أثناء التصوير، متحججا "الوزيرة بتتوتر من تصوير التليفونات".

وطالبت اللجنة النقابية للصحفيين بقنا بتدخل الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين للتحقيق في الواقعة بشأن الممارسات غير المقبولة التي تصدر من قبل مساعد وزيرة الصحة ومنع الصحفيين من أداء عملهم ونقل الوقائع للمواطنين.

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وزيرة الصحة متحدث الصحة بوابة الفجر الفجر

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