خطف التليفونات منهم.. صحفيو قنا ينسحبون من جولة وزيرة الصحة بسبب المتحدث الإعلامي

انسحب صحفيو وإعلاميو قنا من تغطية جولة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على مستشفيات المحافظة، اعتراضا على سوء معاملة مساعد وزيرة الصحة لشئون الإعلام، لقيامه بمنع الوفد الإعلامي والصحفي المدعو من قبل مكتب إعلام محافظ قنا من التصوير وقيامه باختطاف الهواتف المحمولة من عدد من الزملاء أثناء التصوير، متحججا "الوزيرة بتتوتر من تصوير التليفونات".



