بعد إصابتها بفيروس كورونا.. أحمد خالد صالح يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته

كشف الفنان أحمد خالد صالح عن تطورات الحالة الصحية لوالدته بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب أحمد خالد صالح:" لله الذي لا يحمد على مكروه سواه بفضله وبنعمته وبكره وبدعواتكم اللي ارجوكم تستمر لأمي ولكل مريض بالشفاء العاجل، بتتحسن وإن شاء الله يلحقنا برمضان غير فاقدين ولا مفقودين، كل سنة وأنتم طيبين".



يشار أن أحمد خالد صالح أصيب مؤخراً بفيروس كورونا بعدما اعلنت زوجته هنادي مهنا عن إصابتها أيضاً ، بفيروس كورونا من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث كتبت قائله: "ايجابي كورونا".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح مسلسل "أنصاف مجانين" ويشاركه فى البطولة كل من: وأسماء جلال، وديانا هشام، محسن صبرى، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدى، حيث تدور أحداث العمل فى 24 حلقة للعرض على احدى المنصات الرقمية على الإنترنت.

