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الدواء: نسعى لترسيخ ثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية للأدوية

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بالعاملين في القطاع الحكومي، وتوفير برامج تدريبية متخصصة لثقل مهاراتهم، وإيمانا من هيئة الدواء المصرية بأولوية نشر الوعي عن أساسيات اليقظة الصيدلية وثقافة الإبلاغ عن الآثار الجانبية للعاملين بالقطاع الطبي وتعزيز الاستخدام الآمن والفعال للمستحضرات الصيدلية والنهوض بالرعاية الصيدلية.

أعلن الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة نظمت ورشة عمل عن أساسيات اليقظة الصيدلية بالتنسيق مع معهد التدريب المهني بالقطاع الطبي التابع لوزارة الداخلية بحضور عدد 53 من السادة الصيدلة وتمريض العاملين بمستشفيات وزارة الداخلية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

ومن جانبها أشارت دكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء، إلى أن الورشة تضمنت عقد محاضرة وتدريب على أساسيات اليقظة الصيدلية وأهميتها وكيفية الإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بالمستحضرات الصيدلية من أدوية ولقاحات ومستحضرات حيوية ومستلزمات طبية، وأشادت بالتفاعل القوي للسادة المتدربين واستيعابهم لأهمية تطبيق أسس اليقظة الصيدلية في مراكز الرعاية الصحية المختلفة التابعين لها، مما يساهم في حصول المريض على الفائدة المرجوة من العلاج وضمان الاستخدام الآمن للأدوية.

وفى سياق متصل؛ تم التنسيق مع قيادات التفتيش الصيدلي والسادة الصيادلة بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتم عقد برنامجا تدريبيا على مدار أربعة أيام " عبر إحدى المنصات الإلكترونية "، موجها إلى 60 صيدلى من مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة على مستوى الجمهورية، وقد شمل البرنامج توضيحا لآليات نظام الإبلاغ عن الآثار العكسية في مصر، والتأكيد على الدور المحوري للصيدلي في رفع درجة الوعي فيما يخص مأمونية المستحضرات الصيدلية والحيوية والمستلزمات الطبية وترسيخ ثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية لدى الأطقم الطبية والمرضى على حد سواء، ومراقبة الاستخدام الآمن للدواء.
وتتمثل اليقظة الصيدلية في القيام بمراجعة الأدوية بعد تداولها في السوق، وتقديم تقرير دوري في حال حدوث أي ضرر جانبي غير متعارف عليه ينتج عن تناول أي دواء، ويشمل نطاق عمل إدارة اليقظة كل من "الأدوية البشرية والمستحضرات الحيوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية البيطرية والمطهرات والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية".

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على تعميق أواصر التعاون مع المؤسسات الحكومية العاملة في القطاع الصحي، وتنفيذ برامج تدريبية طموحة تساهم في نشر الوعي عن اليقظة الصيدلية وثقافة الإبلاغ عن الآثار الجانبية، وتوفير الأدوات والمهارات المتطورة التي تساهم في حصول المواطن المصري على دواء آمن وفعال.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية قد استحدثت نظامًا جديدًا للإبلاغ عن الاثار الجانبية للأدوية من خلال موقعها الإلكتروني www.edaegypt.gov.eg أو من خلال الرابط https:tinyurl.comAdversereaction

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