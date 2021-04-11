



موعد استطلاع هلال رمضان 2021 دار الإفتاء المصرية.. تحديد اول ايام الشهر الكريم لعام 1442 في مصر والسعودية وجميع الدول العربية





موعد استطلاع هلال رمضان 2021 دار الإفتاء المصرية، حيث تفصلنا ساعات قليلة فقط عن استطلاع هلال شهر رمضان للعام الحالي وهو اليوم الذي ينتظره الجميع في جميع الدول الإسلامية بشكل عام، أعلنت دار الافتاء المصرية وكذلك الكثير من الدول العربية خلال الساعات الماضية عن الموعد الذي يتم فيه رؤية هلال شهر رمضان ليتم من خلاله تحديد بداية شهر رمضان ومعرفة ما هو اول ايام شهر رمضان 2021، حيث كشفت الكثير من الحسابات الفلكية خلال الفترة الماضية عن الموعد المتوقع لبداية شهر رمضان، وسوف نستعرض فيما يلي التفاصيل الخاصة بموعد رؤية هلال شهر رمضان 2021 في جميع الدول العربية.





موعد استطلاع هلال رمضان 2021 دار الإفتاء المصرية

موعد رؤية هلال شهر رمضان 2021 بشكل رسمي وفي جميع الدول المختلفة فنجد ان عملية استطلاع هلال شهر رمضان سوف تكون يوم الأحد الموافق 11 من شهر ابريل، وهو اليوم الذي يوافق التاسع والعشرين من شهر شعبان، حيث يتم في هذا اليوم وتحديدا بعد آذان المغرب استطلاع هلال شهر رمضان لرؤية الهلال، حيث تتم عملية الاستطلاع عن طريق الاقتران.





ويولد الهلال مباشرة بعد حدوث الاقتران بعد آذان المغرب ليوم الأحد، وفي حالة رؤية الهلال في هذا اليوم تكون غرة شهر رمضان اليوم التالي وهو يوم الاثنين الموافق 12 من شهر ابريل، اما في حالة عدم رؤية الهلال تكون بداية شهر رمضان في 13 من شهر ابريل.





غرة شهر رمضان 2021 في السعودية والدول العربية

ومن المتوقع تبعا للحسابات الفلكية المختلفة ان يكون اول ايام شهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أبريل في الكثير من الدول المختلفة، ومن المقرر ان يتم اقامة احتفال بمركز المؤتمرات بالقاهرة يوم الأحد الموافق 11 من شهر ابريل ليتم استطلاع خلال شهر رمضان رسميا لمعرفة موعد بداية شهر رمضان، حيث يتم الإعلان من خلال هذا الاحتفال.





المحكمة العليا السعودية دعت لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 2021 يوم الأحد الموافق 11 إبريل في السعودية، وفي حال لم يرى الهلال يتم تحري هلال رمضان مساء يوم الاثنين 12 شعبان 1442، كما يتم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك في الكثير من الدول العربية يوم الإثنين 12 أبريل 2021.



