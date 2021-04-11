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جربي هذه الوصفات لتوحيد لون البشرة

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
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يجب وضع ماسكات طبيعية على البشرة كل فترة للحفاظ على رونقها وحيويتها والتخلص من البقع الداكنة والشوائب العالقة بها، ومنها ما يلي:

ماسك الحليب مع الأفوكادو والعسل
- ثمرة أفوكادو مهروسة
- ملعقة كبيرة حليب
- ملعقة كبيرة عسل
اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على بشرتكِ لمدة 20-30 دقيقة تقريبًا، إلى أن تشعري ببعض الشدّ في وجهِك.
اغسلي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.
كرري الماسك مرة أسبوعيًّا لتحصلي على بشرة شبابية وصحية، وبألوان موحدة أيضًا.

ماسك الحليب مع ماء الورد وزيت الزيتون
- ملعقة كبيرة حليب
- ملعقة صغيرة زيت زيتون
- ملعقة صغيرة ماء الورد
ضعي الحليب مع ماء الورد وزيت الزيتون في وعاء.
استخدمي قطنة مبللة بالماسك، امسحي بها وجهكِ بلطف.
اتركي الماسك حتى يبدأ يجف على بشرتِك، أو اتركيه لمدة 20 دقيقة.
اشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.
يفضل تكرار الماسك كلما شعرتِ أنّ بشرتكِ بحاجة لنضارة، وأنّ مشاكل البقع بدأت تظهر.

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