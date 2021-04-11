البابا تواضروس يتقدم بالتعازي في رحيل كاهن من إيبارشية بورسعيد

رقد في الرب اليوم الأب المبارك القمص القمص صليب حكيم كاهن عام الأنشطة في إيبارشيه بورسعيد، عن عمر قارب الـ ٧٦ سنة وبعد خدمة كهنوتية امتدت لـ ٢٣ سنة، خدم خلالها في خدمة الأنشطة الكنسية وبيوت المؤتمرات حيث أشرف على بيت السلام للمؤتمرات بجمصة التابع للإيبارشية.





وولد الأب المتنيح في ٦ سبتمبر عام ١٩٤٥ وسيم كاهنًا في ١ مارس ١٩٩٨ بيد نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، وجار عمل ترتيبات صلوات تجنيزه.



