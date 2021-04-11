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البابا تواضروس يتقدم بالتعازي في رحيل كاهن من إيبارشية بورسعيد

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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رقد في الرب اليوم الأب المبارك القمص القمص صليب حكيم كاهن عام الأنشطة في إيبارشيه بورسعيد، عن عمر قارب الـ ٧٦ سنة وبعد خدمة كهنوتية امتدت لـ ٢٣ سنة، خدم خلالها في خدمة الأنشطة الكنسية وبيوت المؤتمرات حيث أشرف على بيت السلام للمؤتمرات بجمصة التابع للإيبارشية.

وولد الأب المتنيح في ٦ سبتمبر عام ١٩٤٥ وسيم كاهنًا في ١ مارس ١٩٩٨ بيد نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، وجار عمل ترتيبات صلوات تجنيزه.

وتقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص صليب حكيم، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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