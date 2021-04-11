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اللواء عاطف مفتاح لفريق عمل قاعات توت عنخ آمون: "أنتم مسؤولون عن التاريخ"

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، لفريق عمل تثبيت القطع الأثرية بقاعاتي الملك توت عنخ آمون: "أنتم مسؤولون أمام التاريخ".

جاء ذلك في إطار الاجتماع الذي عقده مفتاح مع الفريق بحضور الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشؤون الأثرية، والدكتور حسين كمال مدير عام مركز الترميم، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار.

وخلال الاجتماع تم متابعة آخر مستجدات العمل، والوقوف علي ما تم تنفيذه، ومناقشة أي مقترحات أو أي معوقات قد تواجههم؛ لتقديم الدعم الكامل لتيسير مهمتم العظيمة. 

وأثنى مفتاح علي المجهود المبذول، وقدم لهم الدعم والتشجيع.

وأكد على أهمية العمل الذي يقومون به، حيث أشار لفريق العمل بأن أناملهم قد لامست القطع الأثرية فور نقلها لترميمها وتأهيلها بدقة متناهية.

ثم تعاود اليوم ملامستها بدخولها إلى قاعة الملك توت عنخ آمون، ووضع اللمسات النهائية بتثبيتها بالفتارين، فهم مسؤولون أمام التاريخ. 

وفي نهاية الاجتماع أثنى مفتاح على كل الجهود المخلصة، ومتمنيًا للجميع مزيدًا من العطاء والتميز الدائم، كما هو معتاد من أبناء المتحف المصري الكبير، لنسطر جميعا صفحة مشرقة لحضارة مصر الحديثة.

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عاطف مفتاح بوابة الفجر الفجر

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