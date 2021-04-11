ناصر ماهر يواصل التأهيل في الأهلي

حرص ناصر ماهر، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أداء تدىيبات التأهيل، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة اليوم السبت.





وكان ناصر غاب عن تدريبات الفريق الجماعية أمس السبت واكتفي بأداء تدريبات تأهيلية في الجيم، بعد معاناته من نزلة برد.





وأدي ناصر، تدريبات تأهيلية خفيفة في «الجيم» قبل استكمال التدريبات البدنية بالجري حول الملعب بعدما تواجد اليوم، في النادي رغم حصول الفريق على راحه.





وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد، وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين، في ظل ضغط المباريات، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدٍ الاثنين؛ استعدادا لمواجهة النصر المقبلة.





وحسم الأهلي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، رفقة سيمبا التنزاني بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى.





ويستعد الأهلي لخوض عدة مواجهات مهمة ،في المنافسات المحلية، تبدأ بمواجهة النصر يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.



