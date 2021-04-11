Advertisements

تزامنًا مع زيارة وزيرة الصحة.. خطأ فادح بلافتة "حميات فرشوط" في قنا

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
تداول عدد من المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي بقنا، صورة للافتة مستشفى حميات فرشوط، بها خطأ، والتي تم تجديدها تزامنًا مع زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة التفقدية لعدد من مستشفيات المحافظة.

وتضمن الخطأ الذي وصفوه بالفادح – على حد تعبيرهم-، أن مستشفى حميات فرشوط، تتبع مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، وهي في الواقع في تقع ضمن محافظة قنا، الأمر الذي دفع البعض للاستهزاء بسبب عدم التدقيق من المسؤولين.

وأشار المواطنون، إلى أن هذه الأخطاء سببها انعدام التدقيق سواء من الشركات المنفذة لهذه اللافتة أو القائمون على المستشفى، مشيرين إلى أن الأخطاء التي تحدث تعتبر أخطاء واضحة للعين والشركة التي قامت بتنفيذ اللافتة الإعلانية لم تقوم بمراجعتها وكذلك المسؤولين، فهذه الأخطاء كان يمكن أن تعالج قبل أن تحصل عملية الطباعة النهائية للإعلان وبهذا يتجنب الجميع الأخطاء الإملائية التي تصاحب اللافتة.

جدير بالذكر أنه زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، محافظة قنا، لتفقد عدد من القطاعات الصحية بالمحافظة، والمستشفيات المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وعدد ن القيادات التنفيذية والأمنية.

واستهلت زايد، زيارتها بمستشفى قفط التعليمي، كما تتفقد مبني العيادات الخارجية بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية والأثاث بتكلفة إجمالية تصل إلى ٥ مليون جنيه وتضم ١٢ عيادة متعددة التخصصات لتقديم خدمات طبية وفقا لمعايير الجودة.

ومن المقرر أن تتفقد زايد، مستشفيات قنا العام، والحميات بقنا، وحميات نجع حمادي، ونجع حمادي العام، وفرشوط، وأبو تشت المركزي، ثم تتوجه إلى محافظة سوهاج، لتفقد عدد من المستشفيات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى عزل قفط بوابة الفجر اللواء أشرف الداودى الفجر

أخبار تهمك

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 21 دقيقة

أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد يعادل إنجازا استمر 43 عاما

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ حوالي 13 ساعة

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

منذ حوالي 6 ساعات

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

أسامة نبيه يكشف مفاجأة سارة لنجم الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

نجم الأهلي يهرب من جحيم موسيماني ويقرر الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

كواليس إيقاف عمرو أنور

منذ 33 دقيقة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 15 ساعة

مدرب الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن "كارتيرون"

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 م

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

11:04 ص

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

09:41 ص

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»