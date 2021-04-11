تزامنًا مع زيارة وزيرة الصحة.. خطأ فادح بلافتة "حميات فرشوط" في قنا

تداول عدد من المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي بقنا، صورة للافتة مستشفى حميات فرشوط، بها خطأ، والتي تم تجديدها تزامنًا مع زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة التفقدية لعدد من مستشفيات المحافظة.





وتضمن الخطأ الذي وصفوه بالفادح – على حد تعبيرهم-، أن مستشفى حميات فرشوط، تتبع مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، وهي في الواقع في تقع ضمن محافظة قنا، الأمر الذي دفع البعض للاستهزاء بسبب عدم التدقيق من المسؤولين.



