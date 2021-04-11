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تزامنًا مع زيارة وزيرة الصحة.. خطأ فادح بلافتة "حميات فرشوط" في قنا
الأحد 11/أبريل/2021 - 01:16 م
بسام عبدالحميد
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تداول عدد من المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي بقنا، صورة للافتة مستشفى حميات فرشوط، بها خطأ، والتي تم تجديدها تزامنًا مع زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة التفقدية لعدد من مستشفيات المحافظة.
وتضمن الخطأ الذي وصفوه بالفادح – على حد تعبيرهم-، أن مستشفى حميات فرشوط، تتبع مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، وهي في الواقع في تقع ضمن محافظة قنا، الأمر الذي دفع البعض للاستهزاء بسبب عدم التدقيق من المسؤولين.
وأشار المواطنون، إلى أن هذه الأخطاء سببها انعدام التدقيق سواء من الشركات المنفذة لهذه اللافتة أو القائمون على المستشفى، مشيرين إلى أن الأخطاء التي تحدث تعتبر أخطاء واضحة للعين والشركة التي قامت بتنفيذ اللافتة الإعلانية لم تقوم بمراجعتها وكذلك المسؤولين، فهذه الأخطاء كان يمكن أن تعالج قبل أن تحصل عملية الطباعة النهائية للإعلان وبهذا يتجنب الجميع الأخطاء الإملائية التي تصاحب اللافتة.
جدير بالذكر أنه زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، محافظة قنا، لتفقد عدد من القطاعات الصحية بالمحافظة، والمستشفيات المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وعدد ن القيادات التنفيذية والأمنية.
واستهلت زايد، زيارتها بمستشفى قفط التعليمي، كما تتفقد مبني العيادات الخارجية بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية والأثاث بتكلفة إجمالية تصل إلى ٥ مليون جنيه وتضم ١٢ عيادة متعددة التخصصات لتقديم خدمات طبية وفقا لمعايير الجودة.
ومن المقرر أن تتفقد زايد، مستشفيات قنا العام، والحميات بقنا، وحميات نجع حمادي، ونجع حمادي العام، وفرشوط، وأبو تشت المركزي، ثم تتوجه إلى محافظة سوهاج، لتفقد عدد من المستشفيات.
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