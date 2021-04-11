بشرى سارة لباريس سان جيرمان قبل مواجهة بايرن ميونخ





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشرى سارة خلال الساعات الماضية وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها ضد فريق نادي بايرن ميونخ الثلاثاء لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.





وقالت صحيفة " ليكيب " الفرنسية أن ماركو فيراتي وأليساندرو فلورينزي لاعبا الفريق الفرنسي تعافيا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





في الوقت الذي أشارت فيه الصحيفة أيضاً إلى أن الثنائي قد يشارك ضد بايرن ميونخ عقب الخضوع إلى التقييم البدني قبل المواجهة.





يُذكر أن أبناء ماوريسيو بوكتينيو قد حسموا مواجهة الذهاب على ملعب أليانز أرينا بالفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.