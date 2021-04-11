الكرملين: إندلاع حرب أهلية في أوكرانيا غير مقبول

قال الكرملين، اليوم الأحد، إن إندلاع حرب أهلية في أوكرانيا غير مقبول، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، حذر مسؤول في الكرملين، من أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو سيؤدي إلى "تفككها.

وأعرب الناتو عن قلقه الأسبوع الماضي بشأن ما قال إنه حشد عسكري روسي كبير بالقرب من شرق أوكرانيا، كما حذرت روسيا من أن تصعيدًا خطيرًا في الصراع في منطقة دونباس الأوكرانية قد "يدمر" أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن روسيا تبحث دائما عن أمنها.