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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حقق نادي ريال مدريد فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره برشلونة، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل أهداف ريال مدريد كل من كريم بنزيما وتوني كروس في الدقائق 13 و 28 من الشوط الأول، في حين سجل هدف برشلونة الوحيد اللاعب أوسكار مينجويزا في الدقيقة 60 من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد عند النقطة 66 يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بالتساوي مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، في حين يظل برشلونة في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره خيتافي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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