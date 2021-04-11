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أول مصرية تحصل على رتبة فارس بفرنسا تكشف تفاصيل معرض عالمي بالهرم (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت نادين عبد الغفار، رئيس مؤسسة "فنون مصر" وأول مصرية تحصل على رتبة "فارس" من فرنسا في الفنون والأدب، إنها كُرمت في مصر قبل أن تُكرم في فرنسا، موضحة أن السفير الفرنسي أعرب عن تقديره لجهود الدولة المصرية في تمكين المرأة.

وأضافت "عبدالغفار" في تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن للمرأة المصرية مكانة كبيرة منذ قديم الأزل، موضحةً أنها من أصغر المصريات اللاتي حصلن على هذه الجائزة، وأن مجهودات الدولة المصرية في دعم المؤسسة سبب أساسي في الحصول على تلك الجائزة.

وتابعت أول مصرية تحصل على رتبة "فارس" من فرنسا في الفنون والأدب: "رشحني السفير الفرنسي، بسبب مجهود المؤسسة في إظهار الفن المصري المعاصر وعلاقته بماضي الدولة المصرية، وهذا أمر مهم جدا، لأن الناس يعرفون الماضي ولا يعرفون الحاضر".

وأشادت رئيس مؤسسة "فنون مصر"، بموكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط، موجهة الشكر لمؤسسات الدولة المصرية: "وزير الآثار المصري رجل مثقف جدا، على دراية يما يحدث في العالم، ويريد أن تكون مصر هي الدولة الأولى، وما حدث في هذا الموكب أظهر أن مصر تستطيع".

وأوضحت: "صميم عملنا في السياحة، وتلقيت إيميلات من مختلف دول العالم، والحفل أعطت مصر رصيدا لمدة سنتين، لكننا مصممون على العمل، ولأول مرة في التاريخ سيزور فنانون عالميون مصر لعرض أعمال فنية مركبة وكثير منهم سيقومون بإهداء هذه الأعمال لمصر بقيمة كبيرة، وذلك في معرض فن معاصر في شهر أكتوبر المقبل بالهرم، تحت رعاية وزارتي السياحة والخارجية واليونيسكو".

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