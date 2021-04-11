عاجل.. إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

أثبتت الأشعة التي أجراها محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.





وكان تريزيجيه قد اضطر لمغادرة مباراة فريقه أستون فيلا بالأمس أمام ليفربول في الدقيقة 81 متأثرا بالإصابة.





وأجرى لاعب أستون فيلا الإنجليزي أشعة على الركبة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تتخطى 6 أشهر.





وخسر أستون فيلا بالأمس أمام مضيفه ليفربول بهدف مقابل هدفين في الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي.



