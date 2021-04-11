وزارة الثقافة تطلق أغنية " وتستمر المسيرة " احتفاءًا بمئوية الدولة الأردنية

شركات الهاتف المحمول بمناسبة ذكرى مرور مائة عام على تأسيس الدولة الأردنية ، أغنية " وتستمر المسيرة " بصوت الأردن الفنان عمر العبداللات من كلمات الشاعر الأردني حسين الغرايبة وألحان عمر العبداللات وتوزيع الدكتور أيمن عبدالله .



وقالت وزارة الثقافة إن العمل يأتي في مناسبة عزيزة على الأردنيين، وهي الاحتفال بمئوية الدولة ، وتعكس فرح الأردنيين ، وثقتهم بالمسيرة الهاشمية الناجزة وإنجازاتها .







إلى ذلك قالت أورنج الأردن في بيان صحفي إن التعاون مع وزارة الثقافة وصوت الأردن الفنان عمر العبداللات يأتي في سياق الاحتفاء بمناسبة وطنية ، وهي تعني الكثير لجميع الأردنيين ، مؤكدة حرصها على المشاركة بالمناسبات الوطنية التي هي جزء من فعاليات الشركة المتنوعة للمشاركة في الاحتفالات الوطنية بالمئوية، مستذكرة بفخر الإنجازات التي حققتها المملكة على الأصعدة كافة .



وعبر العبداللات عن فخره بتقديم رسالة فنية نبيلة، والمساهمة في كل إنجاز وطني يليق بالأردن والأردنيين والقيادة الهاشمية ، وأضاف أن هذه الأغنية نِتاج تعاون ناجح مع وزارة الثقافة الأردنية وشركة أورنج الأردن للاتصالات لتقديم رسالة فنية نبيلة والمساهمة في كل إنجاز وطني .



يشار إلى أن العمل المصوّر بطريقة الفيديو كليب والذي أخرجه المخرج الأردني تقي سعادة تم عرضه على قناة الفنان عمر العبداللات على موقع اليوتيوب ، بالإضافة إلى جميع المكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض المحتويات الغنائية والفضائيات والإذاعات الأردنية ومواقع التواصل الاجتماعي .



والجدير بالذكر أن العبداللات يقوم بالتجهيز لمجموعة منوعة من الأغاني العاطفية والوطنية التي تعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين الأردنيين والعرب ، وسوف تطرح بالأسواق خلال هذا العام .







رابط الأغنية على موقع اليوتيوب :

https://youtu.be/Jfwem2MwB4Y

أطلقت وزارة الثقافة الأردنية بالتعاون مع إحدى