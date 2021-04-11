مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب يهنئ عمرو الليثي لاختياره رئيسًا لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية



قائلاً .. التهنئة القلبية و الامتنان للثقة الغالية التي اولاكم المولى عز و جل وفوزكم بمنصب مدير عام اتحاد إذاعات الدول الإسلامية باجماع الأصوات ، ثقة تستحقونها لجهدكم و مثابرتكم و الكفاءة ... و لا شك ان فوزكم بالمنصب يؤكد على قدرة الانسان المصرى و إبداعاته التي لن يضيعها العلى القدير ، وفقكم الله و سدد خطاكم لتحققون لمصرنا و وطننا العربى و امتنا الإسلامية ما فيه الخير و اليُمن و البركات .

وجه مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب باسمه وبالنيابة عن نقابة المهن السينمائية واتحاد الفنانيين العرب خالص التهنئة للدكتور عمرو الليثي، على اختياره رئيسًا لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية بإجماع الدول السبع والخمسين أعضاء الاتحاد، ليصبح بهذا أول رئيس مصري للاتحاد منذ عام 1979.