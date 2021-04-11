Advertisements

مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب يهنئ عمرو الليثي لاختياره رئيسًا لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


وجه مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب باسمه وبالنيابة عن نقابة المهن السينمائية واتحاد الفنانيين العرب خالص التهنئة للدكتور عمرو الليثي، على اختياره رئيسًا لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية بإجماع الدول السبع والخمسين أعضاء الاتحاد، ليصبح بهذا أول رئيس مصري للاتحاد منذ عام 1979.

قائلاً .. التهنئة القلبية و الامتنان للثقة الغالية التي اولاكم المولى عز و جل وفوزكم بمنصب مدير عام اتحاد إذاعات الدول الإسلامية باجماع الأصوات ، ثقة تستحقونها لجهدكم و مثابرتكم و الكفاءة ... و لا شك ان فوزكم بالمنصب يؤكد على قدرة الانسان المصرى و إبداعاته التي لن يضيعها العلى القدير ، وفقكم الله و سدد خطاكم لتحققون لمصرنا و وطننا العربى و امتنا الإسلامية ما فيه الخير و اليُمن و البركات .

أخبار تهمك

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

طرفها رونالدو.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس ويوفنتوس

منذ نصف ساعة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 16 ساعة

أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

تزامنًا مع زيارة وزيرة الصحة.. خطأ فادح بلافتة "حميات فرشوط" في قنا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

منذ ساعة و 18 دقيقة

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 19 ساعة

مدرب الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن "كارتيرون"

منذ حوالي 3 ساعات

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

منذ حوالي 7 ساعات

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مواجهة نارية منتظرة.. تعرف على خصم الأهلي في ربع نهائي إفريقيا

منذ 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 م

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

عاجل.. إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

01:37 م

مواجهة نارية منتظرة.. تعرف على خصم الأهلي في ربع نهائي إفريقيا

02:20 م

طرفها رونالدو.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس ويوفنتوس

02:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»