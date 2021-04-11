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10 مايو.. استكمال محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش إمبابة"

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تستكمل اليوم الأحد الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 12 متهم بينهم متهم هارب و11 مخلي سبيلهم بتدابير إحترازية من عناصر جماعة داعش الارهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ " خلية داعش إمبابة ".. لجلسة 10 مايو للشهود وسماع اقوال الشيخ محمد حسن والشيخ محمد يعقوب كطلب الدفاع


ويذكر أن القضية برقم 7 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة والمقيدة برقم 314 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 387 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ


وجاء أسماء المتهمين كالاتي:

أشرف يوسف حسن علي وأسمه الحركي أبو أنس، أبو العباس "هارب" السن 46. مراجع لغوي وعمرو فتحي محمود أحمد السن 24 - موظف و أحمد إسماعيل كامل إبراهيم "تدبير" السن 23 مصمم جرافيك وأنس أشرف يوسف حسن علي السن 17 طالب "تدبير" ومصطفى أحمد محمد عبد الحليم شهرته مصطفى مكتبة "تدبير"
السن 34. سائق ومصطفى عبد الحميد مصطفى عبد السن 30 فني ألوميتال "تدبير" ومحمد يوسف عبده يوسف " التدبير" السن 40 فني ألوميتال وأحمد محمد سنوسي عبد الرحمن "تدبیر" السن 31 أمين مخازن وأحمد سعيد محمد إبراهيم السن 27 - مراجع لغة عربية وإبراهيم عمر محمد عبد الرحمن وأسمه الحركي أبو عبد الله السن 32 - محفظ قرآن "تدبير" وأحمد محمد علي أحمد السن 22 طالب وإسلام خالد جلال محمود السن 27 أمين مخازن.


واتهمتهم النيابة العامة بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 عشر وحتى 2017 8 10 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها "وحال كون المتهم الرابع طفلا لم يبلغ الثمانية عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة"

أولا: المتهم الأول:۔

تولى قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة؛ وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحرز سلاحا ناريا مششخنة - بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو احرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات.

و أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمون من الثاني حتى الثاني عشر:۔

انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا لخلية بالجماعة المسماة "داعش" موضوع الاتهام الوارد بالبند أو 1. مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمان الأول الثالث أيضا:

روجا بطريق مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول؛ بان روجا الأفكار ومعتقدات جماعة "داعش" الإرهابية الداعية لاستخدام العنف؛ لدعوة مخالطيهما لارتكاب جريمة الانضمام إليها؛ فانضم إليها المتهمون من الثاني حتى الأخير على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعا: المتهمون جميعأ أيضا:

اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية؛ بأن اتفقوا على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة داعش الإرهابية التي يقع مقرها بدولة سوريا وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها، وكان للمتهم الأول شان في إدارة حركته على النحو المبين بالتحقيقات.

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