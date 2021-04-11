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شاهد أول ظهور للأمير حمزة برفقة العاهل الأردني الملك عبد الله

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:01 م
العاهل الأردني
العاهل الأردني
وكالات
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ظهر الأمير حمزة إلى جانب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال الاحتفال بمناسبة مئوية البلاد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

                                           

وقد شارك ولي العهد الأردني، متابعي حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جمع فيها الملك عبدالله الأول والملك طلال بن عبدالله، والملك الحسين بن طلال، والملك عبدالله الثاني، بمناسبة مئوية تأسيس الدولة.

 

وقال ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله، معلقًا على الصورة: "من عبدالله المؤسس إلى عبدالله المعزز، خط الأردن قصة وطن عظيم، ساهم في بنائه المخلصون من أبناء هذا الوطن...".

 

وأضاف الأمير الحسين بن عبدالله: "وفي اليوم الأول من عبور المئوية الثانية، نعاهد أنفسنا أن نواصل خدمة شعبنا الطيب الوفي".

شاهد أول ظهور للأمير حمزة برفقة العاهل الأردني الملك عبد الله
شاهد أول ظهور للأمير حمزة برفقة العاهل الأردني الملك عبد الله

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