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محمد إمام الأعلى أجرًا في رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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اعتاد النجم الكبير محمد إمام على تقديم أعمالاً ناجحة في الموسم الرمضاني ودائمًا ما تحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. 

وما يميز دائمًا مسلسلات النجم محمد إمام تنوعها الشديد ما بين الكوميدي والاكشن والدراما، ولم يتوقف نجاحه على الدراما فقط ولكن استمر نجاحه أيضًا في السينما المصرية في دور العرض سواء داخل مصر أو خارجها، مما جعله حاليًا واحدًا من أعلى الممثلين أجرًا في رمضان من خلال مسلسله الجديد "النمر" والذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني، حيث أن أجره يصل إلى 40 مليون جنيه مصري. 

ومن المنتظر أن يحقق نجاحًا كبيرًا بعد ردود الأفعال المبدئية التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحداث المسلسل تبدأ مع محمد إمام، ثم يظهر «النمر»، وتحاول الشخصيات الموجودة في الصاغة التوصل إليه وترصد مكافآت لمن يقبض عليه.

مسلسل النمر بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبدالله محمود، وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، إيناس كامل، علاء مرسي.
محمد إمام الأعلى أجرًا في رمضان
محمد إمام الأعلى أجرًا في رمضان
محمد إمام الأعلى أجرًا في رمضان

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