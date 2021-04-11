محمد إمام الأعلى أجرًا في رمضان





وما يميز دائمًا مسلسلات النجم محمد إمام تنوعها الشديد ما بين الكوميدي والاكشن والدراما، ولم يتوقف نجاحه على الدراما فقط ولكن استمر نجاحه أيضًا في السينما المصرية في دور العرض سواء داخل مصر أو خارجها، مما جعله حاليًا واحدًا من أعلى الممثلين أجرًا في رمضان من خلال مسلسله الجديد "النمر" والذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني، حيث أن أجره يصل إلى 40 مليون جنيه مصري.





ومن المنتظر أن يحقق نجاحًا كبيرًا بعد ردود الأفعال المبدئية التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأحداث المسلسل تبدأ مع محمد إمام، ثم يظهر «النمر»، وتحاول الشخصيات الموجودة في الصاغة التوصل إليه وترصد مكافآت لمن يقبض عليه.



مسلسل النمر بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبدالله محمود، وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، إيناس كامل، علاء مرسي.

اعتاد النجم الكبير محمد إمام على تقديم أعمالاً ناجحة في الموسم الرمضاني ودائمًا ما تحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.