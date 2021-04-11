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بعد وقف برنامجي ناصر ومطر.. هل اقترب ترحيلهما من تركيا؟

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في إطار الضغوط المتزايدة التي تفرضها السلطات التركية على عناصر الإخوان على أراضيها، أعلن معتز مطر ومحمد ناصر، وقف برنامجيهما على قناتي "الشرق" و"مكملين"، وسط حديث متداول عن اقتراب ترحيلهم.

ويرصد "الفجر"، كواليس حالة الارتباك التي يعشها إعلاميو الإخوان في تركيا عقب وقف برنامجهم.

ضغوط تركيا
تستمر ضغوط السلطات التركية على إعلامي الإخوان، والتي أبلغتهم بتغيير سياسة برامجهم ولكن دون جدوى، بالإضافة إلى توجيهاتها السابقة بوقف انتقاد مصر وتخفيف حدة الخطاب الإعلامي ومنع التحريض.

وقف برنامجي معتز وناصر
وعقب الضغوط التركية المتزايدة، أعلن معتز مطر ومحمد ناصر، أنهما في إجازة مع وقف برنامجيهما على قناتي "الشرق" و"مكملين"، اللتين تبثان من اسطنبول.

وقال الإعلامي معتز مطر وقف برنامجه "مع معتز" على قناة "الشرق" معتبرًا أنه في إجازة مفتوحة وفي خطوة زعم إنه لم يكن يتمناها أبدا.

وتابع "رفعا لأي حرج قد يقع على تركيا زاعما أنه من واجبه ألا يثقل هو وزملائه على الحكومة التركية، لأنها تحملت الكثير على مدار 7 سنوات".

كما كتب الإعلامي محمد ناصر المذيع بفضائية "مكملين "تدوينة، على تويتر قال فيها: "جمهوري العزيز.. تعودنا على الشفافية معكم ومشاركتكم معنا في كل كبيرة وصغيرة، واستمرارًا لهذا المبدأ أودّ أن أعلمكم بأني في إجازة خلال شهر رمضان آملا في العودة إليكم كما كنت دائما".

الحديث عن ترحيل الإخوان
وعقب وقف برامجهم، تكثر التساؤلات عن اقتراب موعد ترحيلهم، حيث بدأت الجماعة السعي لتوفير ملاذًا آمنًا بديلًا عن المنابر التركية.

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وقف برامج ناصر معتز مطر مذيع الاخوان السياسه التركيه اخر الاخبار

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