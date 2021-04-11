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وزيرة الصحة تتفقد مستشفى صدر قنا.. وتوجه بسرعة إنهاء أعمال التطوير

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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وجهت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى صدر قنا بمحافظة قنا خلال شهر، ضمن خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر على مستوى محافظات الجمهورية.


جاء ذلك خلال تفقدها مستشفى صدر قنا، اليوم الأحد، يرافقها اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، في إطار جولتها الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.



وأشار مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الوزيرة راجعت مع الفرق الطبية بالمستشفي ملفات المرضى وبروتوكولات العلاج، مشددة على الالتزام ببروتوكولات العلاج المحدثة لفيروس كورونا المستجد والتي تضعها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان.


وأوضح أن الوزيرة تفقدت خلال زيارتها غرف المرضى، للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة، فضلًا عن متابعة النظام الغذائي المقدم للمصابين ومطابقته للاشتراطات الغذائية مما يساهم في سرعة تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.


وتابع أن الوزيرة راجعت عدد أخصائيي العلاج الطبيعي بالمستشفى لعلاج حالات ضعف عضلات الجهاز التنفسي الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما راجعت عدد الفرق الطبية وأطقم التمريض بالمستشفى، حرصًا على تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.


وذكر أن الوزيرة راجعت أيضًا الحد الاستراتيجي للأكسجين الطبي بالمستشفى بـ"تانك الأكسجين"، والذي تبلغ سعته 6 آلاف لتر، فضلًا عن توافر 96 أسطوانة أكسجين بالمستشفى، مؤكدة على استمرار توريد الأكسجين للمستشفى بانتظام، وفقًا لاحتياجات المرضى.


وتابع أن المستشفى يضم 20 سريرا بنسبة إشغال 90% للمصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه من المقرر زيادة عدد الأسرة إلى أكثر من 40 سريرا و8 أسرة رعاية في مرحلة التطوير، كما أكدت الوزيرة على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية اللازمة للمرضى.


وأشار إلى أن الوزيرة شددت على الالتزام بالمعدلات الزمنية المحددة لأعمال التطوير الجارية بالمستشفى، كما أكدت حرصها على متابعتها أعمال التطوير من خلال زياراتها الدورية للمحافظة.


يذكر أنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عددا من المستشفيات بمحافظات الصعيد لمتابعة سير العمل وتقديم أفضل خدمة طبية لمرضى فيروس كورونا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى صدر قنا.. وتوجه بسرعة إنهاء أعمال التطوير
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى صدر قنا.. وتوجه بسرعة إنهاء أعمال التطوير
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى صدر قنا.. وتوجه بسرعة إنهاء أعمال التطوير
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى صدر قنا.. وتوجه بسرعة إنهاء أعمال التطوير
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى صدر قنا.. وتوجه بسرعة إنهاء أعمال التطوير
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى صدر قنا.. وتوجه بسرعة إنهاء أعمال التطوير

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اللواء أشرف الداودى الفرق الطبيه الالي

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