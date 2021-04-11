وزيرة الصحة تشيد بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بـ"حميات قنا"

وزيرة الصحة: افتتاح أعمال تطوير وحدة العناية المركزة بمستشفى حميات قنا خلال يومين بتكلفة 2 مليون جنيه



وزيرة الصحة توجه الشكر للأطقم الطبية وأسرهم لما يبذلونه من جهود في خدمة الوطن خلال مواجهة الجائحة



الأطقم الطبية لوزيرة الصحة: "زيارتك رسالة دعم تلهمنا الصبر وتحثنا على التفاني في العمل"



محافظ قنا يوجه الشكر للدكتورة هالة زايد لحرصها على التأكد من الخدمات المقدمة للمرضى.. ويؤكد: قنا تشهد طفرة كبيرة في المنظومة الصحة





وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بصرف مكافأة شهر لجميع العاملين بمستشفى الحميات والكبد والجهاز الهضمي بمحافظة قنا، لجهودهم المبذولة في تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية لمرضى فيروس كورونا بالمستشفى.





جاء ذلك خلال تفقد الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مستشفى الحميات والكبد والجهاز الهضمي بمحافظة قنا، في إطار جولتها الميدانية بعدد من محافظات الصعيد لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.





وأوضح مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، موجهة الشكر في هذا الصدد لجميع الأطقم الطبية والإدارية العاملين بالمستشفى لحرصهم على تقديم الخدمة الطبية للمرضى بكل إخلاص في العمل، موجهة التحية لجميع أسر الفرق الطبية لما يبذله أبناؤهم من جهود في خدمة الوطن خلال مواجهة الجائحة، ومن جانبهم أعرب الفريق الطبي بالمستشفى عن سعادتهم بزيارات الوزيرة لهم قائلين: "زيارتك رسالة دعم تلهمنا الصبر وتحثنا على التفاني في العمل".





وأضاف أن الوزيرة تفقدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمستشفى، حيث تفقدت التجهيزات النهائية بوحدة العناية المركزة، والتي سيتم افتتاح أعمال تطويرها خلال يومين بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 2 مليون جنيه، بطاقة 8 أسرة رعاية مركزة مما سيساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى.





وتابع أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على تفقد أقسام المستشفى الداخلية وغرف عزل مصابي فيروس كورونا، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من حصولهم على الخدمة الطبية اللازمة وفقًا لبروتوكولات العلاج العلمية في هذا الشأن.





وذكر أن الوزيرة وجهت عددًا من النصائح مجددًا للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا خلال الاحتفالات بشهر رمضان الكريم، أهمها الحفاظ على ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتقليل الزيارات المنزلية، وتجنب التواجد في الأماكن المغلقة، والأماكن المزدحمة، وكذلك اتباع نظام غذائي صحي لتقوية المناعة، مؤكدة أن اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الاحتفالات بالمناسبات الدينية والأعياد يساهم في خفض معدلات الإصابة بالفيروس.





ومن جانبه، أثنى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على مجهودات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موجهًا لها الشكر لحرصها على الوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفيات ميدانيًا، مؤكدًا أن محافظة قنا تشهد طفرة كبيرة في المنظومة الصحية خلال الفترة الأخيرة.





يذكر أنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عددا من المستشفيات بمحافظات الصعيد لمتابعة سير العمل وتقديم أفضل خدمة طبية لمرضى فيروس كورونا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.