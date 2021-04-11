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30 صيدليا يحصلون على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية البحرية للعلوم

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع القرية الذكية بالقاهرة، أمس، بتخريج 120 دارسا من الحاصلين على درجة ماجستير إدارة الأعمال المهني "عربي إنجليزي" والبرنامج المشترك مع جامعة "أوتونوما" برشلونة إسبانيا دفعة فبراير 2020،2021، من بينهم 30 صيدليًا.

حضر الحفل المستشار محمد فكرى الحارس القضائي للنقابة العامة للصيادلة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، والدكتور علاء عبدالباري نائب رئيس الاكاديمية، والدكتورة شيرين جمال عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية.

وتقدم المستشار محمد فكري بالتهنئة لجميع الصيادلة الحاصلين على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية البحرية، متمنيًا لهم التوفيق فيما هو قادم، مشيدًا بتعاون الاكاديمية مع نقابة الصيادلة وتقديم خصم 40% للصيادلة.

وأضاف، أن نقابة الصيادلة وقعت بروتوكول مع الأكاديمية العربية منذ سبع سنوات لتقديم خصم للصيادلة وأعضاء المهن الطبية للحصول على ماجستير إدارة الاعمال MBA باللغتين العربية والانجليزية، ودكتوراه إدارة الأعمال DBA، واستفاد من الخصم خلال هذه الفترة ما يزيد عن 1200 صيدلي، و300 آخرين من أعضاء المهن الطبية.

ومن جانبه، وصف الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية في كلمته دفعة فبراير 2021،2020 بدفعة "التحدي" لتخرجهم في ظل ظروف "أزمة كورونا"، مشيدًا بإصرارهم على استكمال الدراسة واجتهادهم ليأتي يوم الحصاد والبهجة بحصولهم على درجة الماجستير من اعلى درجات الائتمان والاعتماد.

وأضاف عبدالغفار، أن الدراسة تشمل كافة التخصصات الطبية والعلمية التي تصل لأكثر من 16 تخصصا جميعها تتواكب مع التطورات الحالية في مجالات العمل المختلفة، مشدداَ على حرص الاكاديمية على اختيار نخبة من افضل المحاضرين المتميزين لتخريج دفعات متميزة.

وأشار إلى أن الأكاديمية ستحتفل العام القادم بمرور 50 عاما على تأسيسها، استطاعت خلال هذه الفترة بأن تكون منارة للعلم تفتح أبوابها لكافة العلوم الحديثة التي تنهض بالدولة المصرية.
30 صيدليا يحصلون على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية البحرية للعلوم
30 صيدليا يحصلون على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية البحرية للعلوم
30 صيدليا يحصلون على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية البحرية للعلوم
30 صيدليا يحصلون على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية البحرية للعلوم
30 صيدليا يحصلون على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية البحرية للعلوم
30 صيدليا يحصلون على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية البحرية للعلوم
30 صيدليا يحصلون على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية البحرية للعلوم
30 صيدليا يحصلون على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية البحرية للعلوم

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