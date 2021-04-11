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"الصحة" تكشف الآثار الجانبية للقاحي أسترازينكا وسينوفارم

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة، أن الوزارة ماضية في الحصول على الموافقات العلمية والأخلاقية اللازمة للبدء فى المرحلة الثانية من دراسة التضامن الدولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وأضافت أن الدراسة الجديدة التى تشارك فيها وزارة الصحة، تسعى للبدء فى إضافة بعض الأدوية الواعدة فى علاج فيروس كورونا

وكشفت "عاصم" أنه لم يتم رصد أى آثار جانبية خطيرة على المواطنين الذين حصلوا على لقاحى استرازينكا أو سينوفارم، مما يفيد أن مستوى الأمان فى مقابل الكفاءة المتوقعة تدعم فكرة الاستمرار فى التطعيم.

ولفتت وزارة الصحة والسكان، إلى أن الأسابيع الماضية شهت زيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا، خاصة فى بعض المحافظات الواقعة فى جنوب الجمهورية ما ينذر بالدخول فى الموجة الثالثة، الأمر الذى يستوجب الحرص الشديد والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من الأخطاء الشائعة فى استخدام أدوية علاج مرضى فيروس كورونا، مؤكدة أن اللقاحات لا تعطى مناعة كاملة ولكنها تقلل الأعراض، مضيفة أن البروتوكول العلاجى أو الخطة الاسترشادية للتعامل مع الحالات تختلف من حالة لأخرى حسب الأعراض والظروف الطبية لكل حالة.

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