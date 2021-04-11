"بتكوين" تستقر عند مستويات 60 ألف دولار





تأرجحت بتكوين فوق مستويات 60 ألف دولار لتقترب مع مستويات قياسية مطلع الأسبوع وتكسر نطاقا ضيقا حوصرت فيه لأسبوعين، مدعومة بالحديث عن تقلص جديد للمعروض في ظل دلائل على استخدام أوسع.





هذا وسجلت العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم 61 ألفا و222.22 دولار أمس السبت، أعلى مستوى في نحو شهر. وتراجعت تراجعا طفيفا إلى 59 ألفا و907 دولارات في الساعة 05:00 بتوقت غرينتش اليوم الأحد.





بِتكوين مرتفعة 116% من أقل مستوى للعام 27 ألفا و734 دولارا المسجل في الثاني من يناير كانون الثاني. وتجاوزت العملة مستوى 60 ألفا للمرة الأولى في 13 مارس آذار، مسجلة مستوى قياسيا عند 61 ألفا و781.83 دولار في بورصة بِتستامب، مباشرة عقب توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن على حزمة التحفيز المالي البالغ حجمها 1.9 ترليون دولار.





وتأتي مكاسب بِتكوين الكبيرة هذا العام وسط قبول أوسع للعملة الرقمية كأداة استثمار وسداد بالتزامن مع إقبال متزايد من المستثمرين الأفراد على ضخ السيولة في الأسهم وصناديق المؤشرات وأصول أخرى عالية المخاطر.





وارتفعت العملة كذلك بفضل دعم العملات المشفرة من شركات كبري مثل بنك نيويورك ميلون وبلاك روك لإدارة الأصول وشركة بطاقات الائتمان العملاقة ماستركارد، في حين بدأت شركات مثل تسلا وسكوير إنك وميكرو ستراتيجي تستثمر فيها.



