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مديرة مدرسة "قبطية" تهدي "تعليم قوص" فانوس رمضان بصناعة يدوية

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أهدت نادية نجيب، مديرة مدرسة شهداء الثورة الإبتدائية بمصنع سكر قوص، اليوم الأحد، الدكتور محمد خلف الشريف، مدير عام إدارة قوص التعليمية فانوسا معدنيا صنعته يدويا يحمل أغالي شهر رمضان احتفاءا بقدوم شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك عقب إنتهاء اليوم الاول لتدريب مديرى المدارس الإبتدائية بقاعة تدريب مجمع الدكتور عبدالعزيز القوصي بمدينة قوص، بحضور بحضور منصور القباني مدير التعليم الإبتدائي وعزت الشريف مدير العلاقات العامة بتعليم قوص واحمد معبد مدير المجمع.

يذكر أن السيدة نادية نجيب مديرة مدرسة شهداء الثورة من أقباط مدينة قوص حيث نقلت لمدير تعليم قوص، أثناء اللقاء مشاعر المحبة والإخاء التي تربط اقباط ومسلمي مركز قوص عبر تاريخ طويل من التواصل داخل كيان تنموى واحد يعمل من اجل رفعت ورقي الوطن

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