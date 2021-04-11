الدولار يقفز 3.6 % في الربع الأول من العام

ارتفع الدولار في الأشهر الأولى من العام، وهو ما كان مفاجأة سلبية بالنسبة للجزء الأكبر من محللي وول ستريت الذين توقعوا حدوث انخفاض.





مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل ست عملات رئيسة، قفز 3.6 في المائة في الربع الأول، وهو أفضل أداء له منذ 2018 وتحول حاد عن انخفاض 6.8 في المائة العام الماضي. ومنذ ذلك الحين تراجع نحو 1 في المائة.





المكاسب القوية التي تحققت منذ بداية العام حتى الآن أدت إلى إرباك المحللين الذين توقعوا أن يؤدي حدوث انتعاش عالمي قوي إلى دفع العملة الاحتياطية العالمية إلى أدنى بنسبة 3 في المائة هذا العام، وهي من أقوى توقعات الإجماع في 2021. بدلاً من ذلك، الدلائل على أن أداء الولايات المتحدة سيتفوق على الاقتصادات الرئيسة الأخرى دفعت الدولار إلى أعلى.





قال جيم ليفيس، كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت العام في إم آند جي للاستثمار: "كان الدولار قويا. هذا ليس مفاجئا نظرا لمقدار التشاؤم الذي دخل الأسواق"، مشيرا إلى أن المستثمرين كانت لديهم، مع دخول العام، مراكز دون المستوى بشكل "كبير".





كانت بعض مكاسب الدولار في الربع الأول لافتة للنظر بشكل خاص. فقد ارتفع 7.2 في المائة مقابل الين الياباني، الذي سجل في آذار (مارس) أسوأ شهر له منذ نحو خمسة أعوام. شهد الشهر نفسه أكبر انخفاض لليورو مقابل الدولار منذ ثلاثة أعوام بينما كان انخفاض الرنمينبي الصيني هو الأكبر منذ آذار (مارس) 2020.



