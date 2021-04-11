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تصريح جديد من "الري" بشأن سد النهضة (فيديو)
الأحد 11/أبريل/2021 - 02:22 م
رقية جمال
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قال محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن المقترح بمشاركة البيانات الخاصة بالملء الثاني لسد النهضة مع الخرطوم والقاهرة دون التوصل لاتفاق ملزم مرفوض تمامًا من جانب مصر والسودان، وتم الرد على الجانب الإثيوبي بهذا الأمر.
وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "سكاي نيوز"، اليوم الأحد، أننا نسعى للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم لجميع الأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يتم من خلاله تبادل البيانات، والاقتراح الإثيوبي يقصد به المماطلة والمراوغة حتى يتثنى لهم عملية الملء الثاني للسد، لافتًا إلى أن المقترح الإثيوبي مجرد محاولة للحصول على غطاء سياسي وفني حتى يتمكنوا من تنفيذ عملية الملء الثاني.
وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أنه لا يمكن تقييم أضرار السد في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات عديدة وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات منذ عدة سنوات للتعامل مع أي نقص في مياه النيل؛ لكونها من أكبر الدول التي تعاني من الشح المائي؛ نتيجة الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية وسد النهضة يعتبر أحد التحديات التي تواجه الدولة المصرية، معقبًا: "سد النهضة مثل أي صدمة وتحدي يواجهنا، ومستعدين لمواجهة أي صدمة"، مشددًا على أن الموافقة على استئناف المفاوضات مع الجانب الإثيوبي مرهون بمدى جديتهم في التفاوض.
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