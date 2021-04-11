تصريح جديد من "الري" بشأن سد النهضة (فيديو)

قال محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن المقترح بمشاركة البيانات الخاصة بالملء الثاني لسد النهضة مع الخرطوم والقاهرة دون التوصل لاتفاق ملزم مرفوض تمامًا من جانب مصر والسودان، وتم الرد على الجانب الإثيوبي بهذا الأمر.





وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "سكاي نيوز"، اليوم الأحد، أننا نسعى للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم لجميع الأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يتم من خلاله تبادل البيانات، والاقتراح الإثيوبي يقصد به المماطلة والمراوغة حتى يتثنى لهم عملية الملء الثاني للسد، لافتًا إلى أن المقترح الإثيوبي مجرد محاولة للحصول على غطاء سياسي وفني حتى يتمكنوا من تنفيذ عملية الملء الثاني.



