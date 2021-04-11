مواجهة نارية منتظرة.. تعرف على خصم الأهلي في ربع نهائي إفريقيا

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في ختام جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ومن المفترض أن يواجه الأهلي في ربع النهائي أحد الفرق الثلاثة التي تصدرت مجموعتها حيث يلتقي ب (الترجي بطل تونس، أو الوداد بطل المغرب، أو صن داونز الجنوب إفريقي).





وتأهل الأهلي كوصيف للمجموعة الأولى، حيث يقع في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، خلف سيمبا التنزاني المتصدر بواقع 13 نقطة في المركز الأول.



