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صندوق النقد الدولي يحذر من التوزيع غير المتكافئ للقاحات فيروس كورونا

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:23 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، من أن التوزيع غير المتكافئ للقاحات فيروس كورونا من شأنه أن يعرقل انتعاش الشرق الأوسط، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، ناقشت اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى، والتي اختتمت أعمالها بجلسة مهمة حول "فيروس كورونا: لقاحات من أجل البلدان النامية" التحديات التي تواجه العالم لمواجهة الجائحة، وكذلك قام البنك الدولى بعمل استطلاع راى حول أهم عامل لتحقيق التوزيع العادل للقاحات، وقال 38.5% إن أهم عامل هو التوسع فى توزيع اللقاحات فى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

 

 كما أعرب 28.2% أن أهم عامل هو زيادة إنتاج اللقاحات لتلبية الطلب عليها، فيما أعرب 20.5% أن بناء الثقة من خلال حملات التثقيف والتوعية هو أهم عامل، وأخيرا أعرب 12.8% أن التغلب على العقبات اللوجستية في تخزين اللقاحات ونقلها هو أهم عامل .

 

أوضح البنك الدولى أنه يُعد نشر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلدان النامية عاملاً بالغ الأهمية في حماية الأرواح، وبناء رأس المال البشري، وتحفيز التعافي الاقتصادي. وتتسبَّب الأزمة الراهنة في تفاقم أوضاع عدم المساواة في أنحاء العالم، وما لم تتوافر فرص الحصول على اللقاحات فإن الفجوة القائمة مرشحة للاتساع.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صندوق النقد انتاج اللقاح التوزيع العادل

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