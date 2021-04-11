"النقد الدولي" يحذر من انكماش اقتصادي عالمي بسبب كورونا

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير المرصد المالي، عدم قدرته على التنبؤ بالتوقعات المالية المستقبلية لدول العالم في ظل حالة عدم اليقين التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي نتيجة أزمة كورونا .

وأضاف صندوق النقد الدولي ، أن التوقعات الايجابية للافاق المالية العامة تعزز ارتفاع الإيرادات مع تقليل الحاجة إلى دعم مالي إضافي فى حال أن تمكنت اللقاحات من القضاء على الوباء، أما التوقعات السلبية فتشير إلى احتمال حدوث انكماش اقتصادي طويل، وصعوبة فى شروط الحصول على التمويل وسط ارتفاع الديون، وارتفاع مفاجئ في عدد الشركات المفلسة، والتقلب في أسعار السلع الأساسية، وزيادة السخط الاجتماعي، ولخص التقرير ذلك أنه بشكل عام كلما طال أمد الوباء، زاد التحدي الذي يواجه المالية العامة.

وأكد " النقد الدولى "على ضرورة أن تكون أولويات السياسة المالية تتمثل فى استمرار الدعم -حسب الحاجة- أثناء استمرار مراحل التطعيم لكل دولة، مع التنفيذ الفوري لكل من: الإجراءات المالية المعلنة، وتحسين القدرات بشكل عام فى تنفيذ المشروعات وإجراءات الشراء، والسعي إلى تحول أخضر ورقمي وشامل للاقتصاد، ومعالجة نقاط الضعف طويلة الأمد في المالية العامة بمجرد أن يتحقق الانتعاش، وتطوير استراتيجيات مالية متوسطة الأجل لإدارة المخاطر المالية والتمويلية، وتجديد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوصي " النقد الدولي " الدولى لتحسين قدرتها المالية على توسيع نطاق التعاون العالمي لاحتواء الجائحة،، وتحسين استهداف التدابير ومواءمتها لتتناسب مع القدرات الإدارية للبلدان المعنية حتى يمكن الحفاظ على الدعم المالي طوال الأزمة، والموازنة بين المخاطر الناشئة عن الدين العام والخاص الكبير المتنامي، وبين المخاطر الناشئة عن التعجل في إلغاء الدعم المقدم من المالية العامة،وإجراء إصلاحات ضريبية محلية ودولية من خلال فرض مساهمة مؤقتة على أصحاب الدخل المرتفع أو الثروات للتعافي من فيروس كورونا.