Advertisements

"النقد الدولي" يحذر من انكماش اقتصادي عالمي بسبب كورونا

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ - محمد عصام
Advertisements

 توقع صندوق النقد الدولي في تقرير المرصد المالي، عدم قدرته على التنبؤ  بالتوقعات المالية المستقبلية لدول العالم في ظل حالة عدم اليقين التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي نتيجة أزمة كورونا .

 

 

وأضاف  صندوق النقد الدولي ، أن التوقعات الايجابية للافاق المالية العامة تعزز ارتفاع الإيرادات مع تقليل الحاجة إلى دعم مالي إضافي فى حال أن تمكنت اللقاحات من القضاء على الوباء، أما التوقعات السلبية فتشير إلى احتمال حدوث انكماش اقتصادي طويل، وصعوبة فى شروط الحصول على التمويل وسط ارتفاع الديون، وارتفاع مفاجئ في عدد الشركات المفلسة، والتقلب في أسعار السلع الأساسية، وزيادة السخط الاجتماعي، ولخص التقرير ذلك أنه بشكل عام كلما طال أمد الوباء، زاد التحدي الذي يواجه المالية العامة.

 

وأكد " النقد الدولى "على ضرورة أن تكون أولويات السياسة المالية تتمثل فى استمرار الدعم -حسب الحاجة- أثناء استمرار مراحل التطعيم لكل دولة، مع التنفيذ الفوري لكل من: الإجراءات المالية المعلنة، وتحسين القدرات بشكل عام فى تنفيذ المشروعات وإجراءات الشراء، والسعي إلى تحول أخضر ورقمي وشامل للاقتصاد، ومعالجة نقاط الضعف طويلة الأمد في المالية العامة بمجرد أن يتحقق الانتعاش، وتطوير استراتيجيات مالية متوسطة الأجل لإدارة المخاطر المالية والتمويلية، وتجديد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وأوصي " النقد الدولي " الدولى  لتحسين قدرتها المالية على توسيع نطاق التعاون العالمي لاحتواء الجائحة،، وتحسين استهداف التدابير ومواءمتها لتتناسب مع القدرات الإدارية للبلدان المعنية حتى يمكن الحفاظ على الدعم المالي طوال الأزمة، والموازنة بين المخاطر الناشئة عن الدين العام والخاص الكبير المتنامي، وبين المخاطر الناشئة عن التعجل في إلغاء الدعم المقدم من المالية العامة،وإجراء إصلاحات ضريبية محلية ودولية من خلال فرض مساهمة مؤقتة على أصحاب الدخل المرتفع أو الثروات للتعافي من فيروس كورونا.

أخبار تهمك

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 16 ساعة

مدرب الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن "كارتيرون"

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ حوالي 15 ساعة

مواجهة نارية منتظرة.. تعرف على خصم الأهلي في ربع نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعة

تزامنًا مع زيارة وزيرة الصحة.. خطأ فادح بلافتة "حميات فرشوط" في قنا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يهرب من جحيم موسيماني ويقرر الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

منذ ساعة و نصف

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

طرفها رونالدو.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس ويوفنتوس

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 م

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

عاجل.. إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

01:37 م

مواجهة نارية منتظرة.. تعرف على خصم الأهلي في ربع نهائي إفريقيا

02:20 م

طرفها رونالدو.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس ويوفنتوس

02:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»